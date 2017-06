Los funcionarios del Gobierno que llevan adelante este operativo de seguridad ante la alerta por los atentados de Londres destacaron que "la Argentina hoy no es un blanco estratégico para el terrorismo mundial". No obstante, se sabe que la Argentina tiene en su triste haber dos crueles atentados perpetuados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) y en consecuencia se toman todos los recaudos necesarios. Además, el desarrollo de los acontecimientos a nivel mundial y las acciones del terrorismo obligaron a los sistemas de seguridad a poner en marcha controles más profundos en las fronteras. Las fuentes consultadas por este medio aclararon que igualmente por la extensión de las fronteras terrestres de nuestro país puede existir el ingreso ilegal de personas en lugares donde no hay puestos de control migratorio ni avanzadas de las fuerzas de seguridad.