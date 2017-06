El presidente del PJ Bonaerense fue directo y tajante. Le dijo a Domínguez que no coincide con la postura que han tomado la ex presidente y La Cámpora, pero que la intención es clara. "No hay PASO", le aseguró a su ex compañero de fórmula. Ambos compitieron en las últimas elecciones primarias del PJ y perdieron ante el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex titutlar del AFSCA Martín Sabatella los comicios para ser candidato a gobernador.