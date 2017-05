Randazzo se convertirá en candidato para las PASO si Hugo Curto (ex intendente de Tres de Febrero), Verónica Magario (Intendenta de La Matanza), Susana Gordillo (ex concejal del PJ de La Plata), Juan Pablo de Jesús (Intendente del Partido de la Costa), Patricio García (Senador provincial del PJ), Néstor Álvarez (Intendente de Guaminí), Edda Acuña (ex senadora provincial del PJ), Miguel Santellan (Secretario General del Centro de Empleados de Olavarría) y Facundo Tignanelli (Secretario de Juventud del PJ Bonaerense y referente de La Cámpora) aprueban los avales presentados. Ellos nueve conforman la Junta Electoral.