Al otro lado de la trinchera, Gils Carbó no da una señal similar. La procuradora quiere cotejar toda la información y luego decidirá sus eventuales pasos procesales y políticos. Si el presidente está errado sobre la inocencia de Arribas y Calcaterra, esa información sensible aparecerá sin escalas en una batería de escritos avalados por los fiscales que responden a Justicia Legítima. En cambio, si por las confesiones de los 77 aparecen involucrados ex ministros K, empresarios cercanos a Cristina o intermediarios con pasado mediático, Gils Carbó usará todos los recursos a su alcance para dilatar el acceso a un dossier que puede impactar de lleno en las próximas elecciones legislativas.