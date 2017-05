Con la llegada del macrismo, tanto la OA como la UIF -el organismo de lucha y prevención contra el lavado de dinero– tienen un rol activo en varias causas. La OA es querellante en expedientes como "Hotesur" donde se investiga a la ex presidente Cristina Kirchner, en las causas por enriquecimiento ilícito contra los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y César Milani, ex jefe del Ejército, en "Ciccone" donde esta semana el ex vicepresidente Amado Boudou fue enviado a juicio oral y en otros expedientes contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Por su parte, la UIF interviene en la causa contra el empresario detenido Lázaro Báez por lavado de dinero y en varios expedientes de narcotráfico.