Sin embargo, y después de una serie de revisiones preliminares efectuadas por el Ministerio de Modernización, encargado del análisis administrativo del convenio -el registro será controlado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, un consumidor voraz de encuestas-, la Casa Rosada vetó a una de esas compañías. Se trata de TMK Global SRL, estrechamente vinculada a Durán Barba. Según confiaron fuentes oficiales, la empresa quedará desafectada del registro. Es decir, no podrá proveerle de servicios al Gobierno. Las fuentes consultadas explicaron que TMK no logró acreditar ni suficientes antecedentes ni estructura propia. "No tiene capacidad técnica", resumieron.