De esta manera, el ex ministro de Transporte desafiará a Cristina Kirchner, quién se mostraba decidida trabajar para que todo el PJ este representado en una sola lista y de esa manera evitar las PASO. A partir de este martes, tras la habilitación de Randazzo, la ex presidente se verá obligada a competir en las elecciones primarias en caso que decida ser candidata, opción que hasta ahora no había descartado.