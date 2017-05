De ese modo, Fernández puso el foco en las decisiones de la ex mandataria que llevaron a la derrota en 2015: "Resulta ser que Cristina resolvió que no hubiera PASO y resolvió encumbrarlo como candidato a presidente a Scioli. Después, como no supo cómo arreglar lo que le acababa de hacer a Randazzo, que es privarlo de competir le dice 'andá a Buenos Aires'. Randazzo, como tiene algo de dignidad, le dice: 'no, este no es el modo. El modo es promover un gran debate para ver quién es el que mejor representa este plan hacia el futuro'. ¿Y la culpa es de Florencio? No. La culpa es de quien organizó electoralmente esa propuesta. La culpa es de quien expuso esos candidatos. La culpa es de quien eligió el sugundo de Scioli, y de ese modo lo condicionó absolutamente. Pongamos las cosas en su punto justo. ¿Cristina resolvió todo y la culpa es de Florencio…? Es buenísima, es lo más absurdo que escuché".