En la reunión no estuvo el grupo integrado jefes comunales que se ausentó del último encuentro convocado por el kirchnerismo en el Suterh. No recibieron la invitación. El encuentro con ellos estaba programado para la tarde del lunes, pero fue suspendido por el fallecimiento del padre de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). Ese grupo, que presiona para tener mayor participación en el armado de las listas y es reticente a un espacio donde confluyan dirigentes del kirchnerismo más duro, aún no sabe cuándo se reunirá con la ex mandataria.