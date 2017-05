¿Eso incluye a Florencio Randazzo? "Ojalá Florencio se sume, pero no sabemos qué piensa él, no lo escuchamos hablar todavía, ojalá haya una lista de unidad", confesó el jefe comunal, quien no sería parte de la eventual lista de candidatos. No obstante, consideró que sería interesante que el ex ministro de Interior y Transporte vaya a las PASO porque allí "se dirimen los liderazgos".