De cara a las elecciones legislativas, Vidal sostuvo que Cambiemos "es el único espacio que le puede ganar al sistema". "Hay un grupo de políticos en la Provincia que se tiene que hacer cargo de haber sido parte de un sistema de 25 años que le sacó la plata a la gente, la hizo más pobre, donde la plata nunca llegó a las obras y donde se prometieron obras que no se hicieron", analizó. "Más allá de los partidos, los vecinos no quieren más ese sistema y siento que no los van a votar", agregó.