Al ser consultado por Infobae sobre los casos de corrupción de su país denominados "lava jato", el ex mandatario dijo que lo que ha sucedido en Brasil es la "demostración que la fuente de la financiación de buena parte de la política es la corrupción y es bueno que esto se sepa y se investigue aunque no sepamos si no va a alcanzar a hombres y mujeres de nuestro propio partido".