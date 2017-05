Julio María Sanguinetti participa de la cumbre de ex presidentes organizada por la Fundación Círculo de Montevideo y el Grupo Werthein de la que formarán parte, entre otros, Fernando Henrique Cardoso, Felipe Gonzalez y Ricardo Lagos. En ese contexto, y poniendo su mirada en nuestro continente, el hombre de la banda oriental tampoco titubeó a la hora de calificar al régimen de Nicolás Maduro como "la dictadura más destructiva de la historia latinoamericana". "No hay división de poderes, hay presos políticos y hasta hay un presidente al que ya no le alcanza con la constitución chavista y quiere tener una suerte de carta magna leninista al estilo de los soviets", expresó.