–¿Usted diferencia a Vidal de Macri? ¿Los ve distintos en la manera de encarar los problemas?

–Son parte de un mismo proyecto político y no quiero crear una interna en un espacio que no es el mío. Pero me parece que ella entiende más el valor de la política: articula, es capaz de sentar mesa, escuchar, negociar. En cambio, muchas veces el gobierno nacional se maneja más por una idea de un marketing aséptico en el cual cualquier acuerdo político es una negociación medio espuria y fea que no hay que darla.