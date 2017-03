"La única y verdadera causa por la cual se me llama a prestar declaración indagatoria, es por ser la hija de Néstor y Cristina Kirchner", sostuvo Florencia en su escrito. "Resulta evidente que están decididos a proscribir a la ex Presidenta de la Nación", sostuvo por su parte Máximo Kirchner, y agregó que "las mismas políticas neoliberales que llevaron al país a la ruina no pueden ser ocultadas a través de éste ni cualquier otro expediente judicial". Además, criticó al presidente Mauricio Macri por varias causas judiciales en las que está bajo investigación como "Panamá Papers" y el acuerdo del Estado con el Correo Argentino.