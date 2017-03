Los manifestantes se encuentran en las inmediaciones del edificio de Tribunales, con banderas y pecheras que los identificaban con sus organizaciones. Entre otros dirigentes y ex funcionarios están presentes el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, los diputados nacionales Andrés "cuervo" Larroque y Héctor Recalde; el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, y el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.