A propósito, aseguró que para los comicios de este año "todavía no se sabe cuales serán los candidatos del peronismo porque no hay. Falta muy poco y está todo muy confuso". Finalmente, el ex presidente confirmó que no participará en las legislativas de este año: "Soy una persona responsable y reconozco que no estoy para ser candidato, estoy para otra cosa".