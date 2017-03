Para Michetti, los gremios miden con distinta vara su nivel de reacción, si se compara cómo fueron sus metodologías con otros gobiernos: "El paro a (el ex presidente Carlos) Menem se lo hicieron 40 meses después, el paro a (Néstor) Kirchner nunca se lo hicieron, el paro a la ex presidenta Cristina Fernández, en la segunda gestión. Entonces, definitivamente lo que decimos, es que no parece que tengamos una situación mucho más dramática que la que hemos vivido en otros años, por ejemplo la recesión de 2009", y "sin embargo no había este nivel de reclamo".