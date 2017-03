Las indagatorias a la ex mandataria hicieron una curva que empezaron en acusaciones por decisiones de gobierno y se fue inclinando a los negocios familiares. La primera indagatoria de la ex mandataria fue el 13 de abril del año pasado en la causa de dólar futuro. En ese expediente fue acusada de haber dispuesto una política económica –con una fuerte discusión sobre si una medida así puede ser judicializada– junto con el ex ministro de Economía Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y otros funcionarios que perjudicó las arcas públicas. El juez Bonadio los procesó por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, lo que luego fue confirmado por la Cámara Federal.