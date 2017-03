En cuanto a la conciliación obligatoria que dictó el gobierno bonaerenses, pero que los gremios avisaron que no van a acatar, cuestionó que "es un recursos legal previsto para defender a los más desprotegidos", no obstante reprochó que "estamos en un país en el que estamos acostumbrados a la anarquía: cuando algo no me gusta no respeto a la ley".