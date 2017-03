Ya ubicado en el avión y con mi computadora conectada para no quedarme sin batería, me aseguré un viaje de trabajo: tenía que escuchar las entrevistas que había grabado. La revelación que había recibido durante la cena de la noche anterior seguía dando vueltas en mi cabeza, Nisman volvía a aparecer, por momentos sentía que me soltaba la mano para que pudiera armar la historia secreta del Memorándum sin él, pero regresaba, como lo hacía en ese momento para que no me olvidara de él y recordara que su muerte es el Memorándum y que el Memorándum es su muerte.