Y agrega: "Con la pruebas más de uno que ni se imagina le va a temblar el orto, porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones (que son totalmente válidas), no, no, cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado (porque, obviamente, hay internas en el gobierno), te agarrás la cabeza, Daniel. Esperá, esperá un poco, seguí con tu laburo y todo, pero yo te digo: el ejemplo es feo, lo voy a dar, porque hablar de bombas, de esquirlas y todo en el contexto de lo que pasó es feo, pero acá hay que alejarse (los que están vinculados con todo esto) lo antes posible para que no le pegue alguna esquirla a pobre gente que quizá no tiene mucho que ver al lado de los máximos responsables. Ahora, que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda".