Hasta ahora, dijo el funcionario, la Secretaría de Derechos Humanos rechazaba los pedidos de acceso a esta información por considerar que era "sensible" y porque no tenían una base de datos. A partir de la decisión tomada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se considera que se trata de ejecuciones presupuestarias y por lo tanto no entran en la categoría de "información sensible". Por otra parte, se dispone que el Archivo de la Memoria encare la creación de una base de datos que reúna toda esta información por categorías.