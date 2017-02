Aclarando que no podía hablar en representación de las organizaciones que integró -FAP, FAR y Montoneros- sino a título personal, Luis Labraña dijo que no se considera un "arrepentido" y por lo tanto no quería formular una autocrítica. Pero sí analizar el pasado: "Y veo grandes errores, pero también me pregunto qué sucedió para que jóvenes de 18, 19 ó 20 años tomaran las armas. Tenemos que tener una visión de la historia, no una autocrítica, ver qué pasó para que llegáramos a ese punto. No era que hubo montoneros malos, tipos del ERP malos o milicos malos, sino profundizar en los orígenes de la peste para que no se repita".