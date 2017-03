A la fecha de la publicación de mi libro habían cobrado los parientes de ocho de los doce guerrilleros muertos. Otras dos indemnizaciones estaban en trámite. En aquel momento, intenté entrevistar a la hermana de Mayol, el soldado/guerrillero que es considerado un traidor por los soldados y militares, y un héroe por los ex guerrilleros y sus simpatizantes. Ella no quiso ser entrevistada para el libro, pero me dijo, informalmente, que, si bien tenían el mejor de los recuerdos de su hermano, su familia no pensaba cobrar nunca esa indemnización.