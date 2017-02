Pero la palabra que faltaba era la de Sala. El audio con las declaraciones de la ex líder de la Tupac Amaru fue difundido por el blog La García, de la periodista Cynthia García. En la grabación, Sala dio su versión de los hechos pero no clarificó lo que sucedió en el penal. La líder piquetera dijo que "lo que pasó el miércoles a la noche me sacó de las casillas". Según explicó, Maldonado la amenazó de muerte. "Se puso a gritar que afuera no me habían matado, ella me iba a matar", señaló.