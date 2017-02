Hasta el momento, el gobierno jujeño no había dado su versión de los hechos, pero este lunes lo hizo a través de su secretario de Comunicación y Gobierno, Raúl García Goyena. Este calificó lo ocurrido como una "operación de prensa gestada para victimizar" a Sala y aseguró que la ex líder de la Tupac no sufrió ningún tipo de herida.