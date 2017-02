La apuesta del Gobierno pasa por el repunte de la economía y la desaceleración sostenida de la inflación. Por la explosión de la obra pública, "que tiene que notarse sí o sí en los primeros días de marzo", según un operador bonaerense a cargo del territorio. Y por la peligrosa estrategia de confrontar con la ex presidenta. En cierto modo, la Casa Rosada se encargó de engrosar la figura de Cristina Kirchner no solo políticamente, sino también en lo financiero, por obligada conveniencia. El macrismo sostuvo el más de millón y medio de planes sociales de los movimientos sociales ligados, por ejemplo, al piquetero Emilio Pérsico. Y aporta mensualmente unos $50 millones, por caso, al intendente de Moreno, Walter Festa, para el pago de sueldos. Festa pertenece a La Cámpora. La explicación es netamente de corte social: "Si no estalla todo".