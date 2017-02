Pero no es solo la forma de conducción y de organización la que divide a los intendentes bonaerenses. Esos dirigentes más alejados del kirchnerismo no están conformes con la estructura electoral del PJ Bonaerense. Aseguran que no se puede hablar de unidad si no hay una renovación del partido, que conlleva elecciones, y una participación igualitaria de los diferentes grupos en el esquema de apoderados. "Ellos quieren hablar de unidad en torno a la figura de Cristina. Solo quieren eso. Hasta que no haya una gran interna, las diferencias no se van a dirimir", le dijo a Infobae un importante dirigente del Grupo Esmeralda.