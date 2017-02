Su jefa no piensa como él. Al menos no lo hacía en 2013, cuando defendió a Milani en cadena nacional. "Dicen que queremos promover a gente que presuntamente (al decir esta palabra hizo el gesto de comillas con los dedos) violó derechos humanos (….) yo no voy a permitir ningún linchamiento mediático de quienes no les interesan los derechos humanos, sino solo hacer daño a un Gobierno", enfatizó en aquel momento Cristina Kirchner.