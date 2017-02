— Hay una ley de extrañamiento, vigente hace varios años en la Argentina, que daba la posibilidad a una persona condenada de optar por ser expulsada, tras cumplir la mitad de la pena, con la particularidad de que por un determinado plazo no puede volver. El decreto que ahora se está discutiendo busca acelerar el trámite pero no hace a lo sustantivo: expulsión a la mitad de la pena y prohibición de reingresar. Es una de las tantas leyes especiales; será cuestión de que se cumpla efectivamente. Porque no se respetaba el plazo de no volver a ingresar antes de los 5 u 8 años. Entonces, que haya una aplicación efectiva de la ley penal y que esta ley que hoy está en forma complementaria forme parte del Código Penal. Otra diferencia es que antes era el condenado quien podía optar por ser expulsado y ahora es el Estado quien toma un mayor protagonismo en esa decisión. La decisión sustancial ya estaba legalmente prevista en una ley especial, pero debe estar todo sistematizado. Si tenemos un neumático con 900 parches, del neumático original ya no queda prácticamente nada. Refundémoslo, tengamos un Código claro, que todo ciudadano sepa en la Argentina que el delito de desaparición forzada de personas está en el Código, más allá de la Convención Internacional de Derechos Humanos, el delito de femicidio también, más allá de la Convención de Belén do Pará. Que el decomiso, la recuperación de dinero o sanción a las personas jurídicas no haya que ir a buscarlos en leyes especiales, que estén también en el Código. Sistematizar, dar coherencia a las penas de narcotráfico, de corrupción de funcionarios, de lavado de dinero, que sea coherente, uniforme, y me parece que ese es el gran objetivo para lograr esa aplicación efectiva de la ley penal, para lograr seguridad jurídica para toda la sociedad, para lograr un mayor protagonismo y espacio de la víctima en el proceso penal, en aras de la celeridad y de publicidad y transparencia.