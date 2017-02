En la misma línea se expresó Graciela Fernández Meijide. La ex miembro de la CONADEP y activista por los derechos humanos destacó que "lo que pedíamos era que no se quitara a Milani del mismo ojo observador que había observado a otros militares en la misma circunstancia de que pudieron haber intervenido en los procesos de desaparición. Se lo está investigando, y me parece correcto".