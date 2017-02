Cuando el periodista de Infobae le preguntó si tenía miedo de alguna repercusión, Olivera respondió: "No, nunca tuve miedo". "Yo fui a la Justicia militar por este caso, y una vez un oficial vino a pedirme que rectificara la denuncia, y yo le dije que la ratificaba. Y me hizo esa pregunta, si tenía miedo de que me fusilaran. Y no, no tengo miedo de que me fusilen, porque la verdad es que uno tiene un fin en la tierra y tiene que sostenerlo. Y bueno, si ello llegara a ocurrir, yo hice lo que tenía que hacer".