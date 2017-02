El ex magistrado argumentó que la suma debería ser más cercana a los $4.500 ya que "normalmente los procesos tardan unos dos años entre que se inician y hay una sentencia: aprobar un acuerdo o quiebra. Ahora estamos a 16 años. Esto cambia todas las ecuaciones. En dos años es posible que los acreedores no pidan intereses. 16 años después, usted dice 'no, esta deuda la tengo que traer a hoy', y se le aplica la tasa activa".