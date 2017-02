Los diarios de Estados Unidos The Washington Post y The New York Times señalaron que "un fiscal argentino busca permiso para investigar al Presidente y a otros dos funcionarios de alto nivel por la liquidación de una deuda con el Estado de una empresa que pertenece al padre del presidente", en relación a la imputación del fiscal federal Juan Pedro Zoni contra Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.