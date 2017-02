4. "Vivo las 24 horas para mi profesión. Me dedico plenamente y trato siempre de estar lo más actualizada posible. Me encanta la lectura y leo de todo: novelas, cuentos, biografías de políticos y también ensayos sociales. Me gusta y quiero estar al tanto de todo. Me documento con cada uno de mis invitados y no dejo el menor detalle librado al azar. Ejercito mi mente y cuido mi organismo".