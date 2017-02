Por otro lado, la líder de Madres de Plaza de Mayo recordó que el miércoles pasado se cumplieron 40 años del secuestro de su hijo mayor. "Es el día que salí a la calle por primera vez. Hace 40 años que pateo la calle y no la he dejado. No me arrepiento de nada, creo que fui débil, que tendría que haber sido más fuerte", señaló al respecto.