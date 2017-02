Las nuevas escuchas en las que Cristina Elisabet Kirchner imparte órdenes al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, desataron un debate entre dirigentes oficialistas y opositores. En las transcripciones -que forman parte de la causa en la que Parrilli es investigado por encubrir al narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi- la ex Presidente asegura que no le interesa asistir a un encuentro de dirigentes peronistas.