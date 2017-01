No estoy con el PRO y me molesta que algunos del Gobierno imaginen que la única opción es entre ellos y el kirchnerismo. Eso puede servirles a ellos pero, cuidado, implica un grave riesgo de degradación de la sociedad. Macri no es toda la democracia, es tan sólo una de las opciones que pueden vivir en su seno. Me siento parte de un futuro frente de centro-izquierda, salvo su rechazo al autoritarismo nada me convoca de un Gobierno que hasta el presente le otorga mayor importancia al comercio que a la producción, a los grandes grupos concentrados que a los mismos ciudadanos.