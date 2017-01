3 No solo están haciendo espionaje ilegal a una ex Presidenta de la Nación. No sólo están espiando a la oposición sino que en su sistema de jueces que pasan las grabaciones a programas periodísticos (con aval del gobierno) les están enviando un mensaje mafioso a la oposición, "avisando" que ADEMAS pueden decir que la escucha es otra cosa que lo que realmente es. No solo editan la escucha, sino que encima arman notas y titulan cualquier cosa. Ese es el mensaje a toda la oposición. Y si no les alcanza con eso, entonces el empleado mediático que las difunde, tuitea: "DE ESTO HABLAREMOS TODA LA SEMANA".