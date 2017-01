El contenido de la conversación entre el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y Cristina Kirchner no forma parte de la denuncia que impulsó la semana pasado el fiscal Guillermo Marijuan contra la ex presidenta y recayó en el juez Sebastián Casanello. Ahí Cristina está acusada por el supuesto armado de causas contra el ex espía Jaime Stiuso luego de echarlo de la AFI. No por el contenido de la conversación con su "secretario". Tras la difusión de la escucha (podría haber más entre los mismos interlocutores), ahora Marijuan analiza si extrae testimonio para que se investigue a Cristina por la polémica frase sobre Stiuso: "A este tipo hay que matarlo. ¡Pero es un caradura!".