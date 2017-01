El ex vicepresidente de la nación Amado Boudou tendrá este año su primer juicio oral. Será el 8 de mayo, cuando el Tribunal Oral Federal 1 lo comience a juzgar por la información falsa que puso en documentación para hacer la transferencia de un auto Honda. También serán juzgados Agustina Seguín, la ex pareja del ex vicepresidente, y los gestores y responsables del registro automotor a cargo del trámite.