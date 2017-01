"Con posterioridad a la denuncia hubo distintas declaraciones testimoniales, presentaciones de la diputada (Elisa) Carrió, de (Graciela) Ocaña que aportaron su documentación y testimoniales de periodistas", entre otros elementos que podrían incorporarse a la investigación, evaluó el juez. En ese sentido, afirmó que "la denuncia implica una hipótesis delictiva que debe ser corroborada a lo largo de la instrucción o no. Las medidas de prueba son las que no se hicieron y son las que la Cámara pide para ver si esa hipótesis se verifica o no se verifica".