29 de febero de 2016: el espía Antonio “Jaime” Stiuso declaró como testigo por segunda vez en la causa. Stiuso fue quien desde la ex Secretaría de Inteligencia investigó junto con Nisman el atentado a la AMIA, lo que le valió duras críticas por su actuación. “La muerte de Nisman está atada a la denuncia que él hizo”, declaró Stiuso y agregó que en su hipótesis el crimen estuvo a cargo de “un grupo relacionado al gobierno anterior, motivado en los términos de la denuncia y quisieron hacerlo pasar por un suicidio”. El ex espía que fue removido de su cargo durante el gobierno de Cristina Kirchner dijo que no tenía pruebas para sostener sus dichos.