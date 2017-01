Si se plantea que un capitán de barco supera los 160.000 pesos de ingreso mensual y que apenas trabaja cinco meses al año, la ecuación puede resultar llamativa. No obstante, al decir de los expertos, la distorsión en la competitividad del sector es principalmente responsabilidad del Estado. Un capitán de barco de nuestros principales competidores regionales (Paraguay por ejemplo) percibe ingresos más o menos parecidos, pero el empleador no soporta una carga extra de más del 50% sobre ese salario en cargas laborales. Por su parte, el trabajador no sufre una poda de casi el 40% de su ingreso en impuestos.