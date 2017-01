6) Acuerdo con el sindicato petrolero. El senador Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, aseguró que "no hay flexibilización laboral" para el sector y que el "convenio colectivo firmado en 2012 no se toca para nada", si no que se establece una "adenda para incorporar el 'no convencional' que beneficia a los trabajadores". Además, el sindicato aceptó incluir mejoras de productividad.