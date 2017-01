"Habría que ver si la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone está contenta con la mutilación de su propio territorio por parte del Gobierno. Carolina Stanley no es una maestra que se equivocó con un mapa. Está poniendo en riesgo nuestro reclamo territorial con un mapa incompleto ¿Alguien se imagina si un ministro de Gran Bretaña llegara a no poner en un mapa a Escocia, Gales o Irlanda del Norte como parte del Reino Unido? No duraría ni un segundo en su silla", reclamó al canal C5N Alicia Castro, quien fuera embajadora argentina en Londres durante cuatro años.