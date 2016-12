En tanto, el ex minsitro de Economía, Axel Kicillof, aseguró ante la consulta de Infobae: "No me parece verosímil que haya sido una decisión de Macri la renuncia, en el primer día de vacaciones del Presidente. Por algún motivo que desconocemos, pero que podemos inferir, la renuncia la hizo Prat-Gay, que decidió irse de un portazo, y ante eso reaccionó el Gobierno tratando de disimularlo".