El modo del despido, no el hecho en sí –que salvo Prat-Gay todo el Gobierno descontaba desde hacía horas– ha impactado fuertemente. Varios funcionarios, sabiendo que el rumor del alejamiento había salido de la mismísima Casa Rosada, imaginaban una estrategia de pinzas que llevaría a Prat-Gay a renunciar. Nadie dudaba que el ex JP Morgan dejaría el ministerio antes que después. Lo que no se preveía era lo rápido y fulminante del desenlace que se pensaba tendría el epilogo de una renuncia y no de un despido.