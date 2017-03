Esa era una pregunta que yo me hacía y que me llevó escribir mi libro sobre esta temática. No tenía una respuesta clara y fue eso lo que me motivó a ir detrás de estas historias. Empecé a buscar casos que, por supuesto, no iba encontrar por medio de Google. Por lo tanto, tuve que hacer una búsqueda muy artesanal: hablar con amigos, tomar muchos cafés, hacer decenas de entrevistas. Fue un proceso muy humano. Tenía claro que lo que no quería mostrar era la típica historia de la persona que rompía con todo el mundo moderno para retirarse a vivir al campo. Quería ver si había personas activas, profesionales, convencionales y con vida social que hubiesen podido optar por quedarse al margen de la hiperconexión actual. Y si eso era posible, cómo y con qué costos.

